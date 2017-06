Con el frío, volvió “Café Pendiente”

Cuatro años atrás el Concejo Deliberante aprobó la iniciativa elaborada por el entonces concejal Tomás Rodríguez, a través de la cual Salta adhería a una iniciativa que ya tenía auge en otras partes del mundo, a la que denominan “Café Pendiente.”

¿De qué se trata? La idea es que las personas paguen anticipadamente un café para que luego un jubilado o una persona en situación de calle, pueda consumirlo. Invitar un café siempre es sinónimo de amistad.

Este año, y con la llegada del frío, Carolina Wilches, dueña del Café de las Mancias, situada en calle Alvear 352, impulsa por tercera temporada consecutiva la solidaria movida en su local. “Le dimos más publicidad porque mucha gente no entendía o no sabía que esto se podía hacer. Desde lugares pequeñitos, haciendo cosas pequeñitas se pueden lograr grandes cosas,” dijo a Radio Vos.

Aquellas personas que deseen colaborar, pueden hacerlo simplemente depositando dinero en un frasco que se exhibe en la confitería (foto). “Las personas pagan medio café, nosotros pagamos el resto y tenemos un cartelito que quien tenga frío puede pasar y se le sirve un café caliente, con alguna galletita o algún bizcochito que podamos ofrecer,” dijo.

En este sentido, destacó la solidaridad de los clientes, cuyos aportes representan bastantes reservas para dar café. “Si hay plata bárbaro, y si no hay igual se da. El que va y pide, recibe. Un café no nos va a cambiar la vida a nosotros no, pero al otro quizás sí,” aclaró.

En el mismo lugar, como desde hace un año, también adhirieron al perchero solidario, a través del cual cualquier persona que necesite puede acercarse a buscar un abrigo. En tanto aquellos que puedan, pueden entregar su donación.