Durand Cornejo: “Nunca hubo una puja con Martín Grande”

“Me sorprende la sorpresa que causa mi elección, a mí no me sorprende porque con Mauricio Macri estoy trabajando hace 4 años y en beneficio de mi provincia y de la Nación toda”, dijo el diputado nacional Guillermo Durand Cornejo en diálogo con el periodista Daniel Salmoral.

Agregó que no lo sorprende pero lo halaga la noticia que ayer se hizo eco en medios de todo el país en referencia a los principales candidatos de Cambiemos.

“Hemos venido trabajando muy duro, sin descuidar ni un centímetro mi tarea en CODELCO, en los medios, con las consultas de la gente, el trabajo de campo que nunca lo dejé”, dijo el legislador nacional.

Sin internas

Hasta ayer se especulaba que Durand Cornejo y Martín Grande dirimirían en una interna ese lugar, cosa que finalmente ayer quedó descartada. “La verdad es que no hubo nunca ninguna puja con Martín Grande, yo entiendo que mucha prensa hablaba de eso pero de parte mía no hubo ninguna puja. Lo que si pasó es que Martín Grande se unió a este espacio y es muy bueno que haya sido así”.

Sobre si no piensa si era una real aspiración del periodista disputar la banca al Congreso de la Nación, el diputado manifestó que “no puedo decir si la tuvo o no, posiblemente sí. Creo que ningún salteño debe no tener una aspiración para un cargo tan importante, pero no es solamente desde una banca de Diputado Nacional desde donde se puede poner el hombro al país. Creo que Martín tiene muchos lugares donde poder poner el hombro y hacer como él dijo que quiere en este momento, hacer política”.