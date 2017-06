Aclaración: “En Dask no vendemos viajes anticipados porque la ley no lo permite”

La reglamentación del Ministerio de Turismo de Nación indica que las empresas que vendan viajes de egresados no pueden realizarlo con más de dos años de anticipación. Bajo este marco, InformateSalta recibió alertas y reclamos sobre algunas empresas de turismo salteñas que no estarían cumpliendo con la normativa. En este marco, el titular de Dask Travel desmintió todo tipo de denuncias sobre pre ventas 2019 contra su empresa.

“Nosotros no vendemos viajes anticipados primero porque la ley no lo permite y es una locura hacerlo porque con la inflación anual que hay, calcular un viaje en tres años sería imposible de sostener los precios. Nuestra política es no hacer pre venta justamente porque respetamos la ley” aseguró Matías Dousset.

Además, Dousset aclaró que justamente desde su empresa habían advertido que algunas empresas del medio habían salido a ofrecer paquetes de egresados para el 2019 pero admitió que hasta que la venta no sea concretada no se puede hablar de incumplimiento.

En sentido, el titular de Dask Travel reiteró: “A nuestro equipo no lo tenemos en la calle haciendo pre venta para el 2019, sino haciendo venta 2018 que en eso si tamos avalados por el Ministerio de Turismo”.

Recomendaciones para padres

Por otra parte, Dousset recomendó a los padres de futuros egresados conocer la legislación vigente para evitar firmar un contrato que no esté avalado por el Ministerio de Turismo de Nación.

“Los papás tienen que verificar que la empresa tenga el destino contratado habilitado. No hacer nada antes de tiempo con ninguna empresa. Por más que las empresas planteen facilidades y comodidades, no deben contratar. Si alguna empresa les ofrece un viaje para el 2019 los invitan a una reunión, les hacen firmar un contrato que les den una copia del contrato y si le cobraron algo con el recibo de pago se vayan a Fiscalización del Ministerio Turismo de Salta. Presenten los papeles y esto sería lo que avalaría para poder accionar en contra de las empresas que lo estén haciendo” explicó Matías Dousset a InformateSalta.