Así podrán trabajar los bagayeros: censo, limitaciones y controles

Los bagayeros podrán pasar dos bultos, en bolsas de consorcio, una vez por día y no bultos de 70 kilogramos como lo hacían. La mercadería deberá ser nueva y no usada. Las bolsas deberán ser controlados por los escáner,

Luis Green, Secretario de Fronteras de Nación, dio detalles de cómo será la actividad de los bagayeros, en exclusiva para DNI.



"Lo primero que decidimos es que se llegó a un acuerdo y que a partir de mañana, vamos a realizar un censo en la ciudad de Orán en el que se van a registrar todos aquellos oranenses que tengan un domicilio de por lo menos, 5 años, porque la idea es proteger a la gente del lugar. Esa es la premisa número uno"."Queremos darle una solución a la gente que es de Orán", resaltó en DNI el funcionario.

El objetivo fundamental es ir poniendo a la gente en blanco, legalizar todo este tema y paralelamente buscar soluciones alternativas de desarrollo y soluciones alternativas laborales; los Ministerios de Desarrollo Social, Agroindustria, y Trabajo junto al gobierno de Salta, van a trabajar para ofrecer distintas alternativas a los oriundos de Orán y Aguas Blancas", sostuvo.



"Para que quede claro, ellos van a poder llevar hasta dos bultos, no los que llevan hoy que son de 70 kilos cada uno, las llamadas lonas, sino, van a poder llevar dos bultos que son bolsas de consorcio y solamente pueden pasar una vez por día. Eso va a ser revisado por la Aduana y por la Gendarmería. Van a poder hacerlo por el paso de chalanas o por el puente", confirmó. Además podrán ingresar ropa que no sea usada, ropa que no vaya en contra de la ley de las marcas, calzados, etcétera.



Nosotros estamos jugando con una normativa que existe en la Aduana que en realidad tiene un limitante que es el valor de la mercancía. Por este primer mes lo vamos a dejar de lado ya que vamos a estar trabajando. La Aduana ya se puso a trabajar para hacer una normativa especial para la zona. La gente de Orán podría sacar un monotributo, estar en blanco, pagar impuestos y podrían importar hasta 10 mil dólares mensuales en forma legal pagando lo que corresponde. Nosotros vamos a seguir con los controles" y contó que en muchos casos, ingresa droga dentro de los bultos por eso sí o sí deberán ser controlados por los escáner.

Por último manifestó "ojalá ellos puedan formar una cooperativa, importar legalmente y después vender sus productos" y sostuvo que para él, los bagayeros no son más de mil.