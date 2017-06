Voraz incendio en un edifico en Londres: decenas de muertos

Cincuenta personas fueron trasladadas a cinco hospitales, informó el servicio de ambulancia de la ciudad.

Testigos de la tragedia dijeron haber visto a gente cayendo o saltando desde la torre residencial de 120 departamentos y al menos un residente agitar un paño blanco desde una de las plantas del edificio.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

Latest @BBCNews updates on the #GrenfellTower fire in London: https://t.co/IKaUbqCUHw pic.twitter.com/bfvgnUMOUg