Florencia Peña se pone la camiseta por la Ley de Trombofilia

Florencia Peña es una de las tantas mujeres que padecen trombofilia. Por eso se sumó, a través de las redes sociales, al pedido por una ley que trate la enfermedad, con una impactante foto.

La actriz, que transita el primero de sus embarazos con su actual pareja Ramiro Ponce de León, ya había expuesto su situación en su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Por aquel momento, Florencia Peña explicaba en qué consiste la Trombofilia y el tratamiento que la obliga a inyectarse diariamente para que su bebé sobreviva.

Estas son las palabras que compartía la actriz: “Tengo Trombofilia. Todas las mañanas me inyecto Heparina. Sin eso mi bebe no puede vivir. Mi obra social me cubre todo el tratamiento. Pero hay mujeres que no tienen acceso a una obra social y pierden a sus bebés. La Ley se votó unánimemente por todos los bloques. El año pasado se vetó. Muchas mujeres quedaron sin tratamiento. Necesitamos la ley YA. Para que no se pierdan más embarazos. IGUALDAD PARA TODAS!!”.

Acompañan sus palabras, una foto en la que se la ve con un inyectable en mano y moretones en la panza.

Las repercusiones por su publicación no tardaron en llegar: mujeres que padecen trombofilia, persona a favor de que la ley se haya vetado y comentarios de tinte político pueden encontrarse entre los comentarios de la foto.