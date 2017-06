Violan, asfixian y matan a niña de 11 años en un transporte público

Valeria Gutiérrez tenía 11 años y desapareció el jueves pasado. Su cuerpo fue encontrado al otro día, el viernes 9, dentro de una combi de transporte público en el municipio de Nezahualcóyotl, México . La habían violado y asesinado.



Fue su propio padre quien la subió al vehículo. Jamás se imaginó lo que iba a pasar. Sergio Gutiérrez cuenta que el jueves, cerca de las 5 de la tarde, mientras volvía junto a su hija a su casa, comenzó a llover, por lo que creyó que subirla al transporte público era la mejor idea. Ascendió solo ella, él la seguía de cerca en bicicleta. Pero de repente el conductor aceleró y desapareció.



Horas después, ya desesperado, fue a la Policía y denunció lo ocurrido. Tardaron horas en encontrarla. Era tarde. Ya estaba muerta.



El sospechoso de violación y homicidio se llama José Octavio N, tiene 43 años y es quien manejaba una camioneta marca Nissan modelo Urvan. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un comunicado, el hombre supuestamente violó a la niña, la asfixió y se fue, según publica el diario El País. Ya fue arrestado y, como tenía antecedentes, ahora investigan si está "relacionado con otras agresiones sexuales registradas en la zona oriente" del Estado de México.



"Fue una muerte horrible y me siento impotente porque era mi niñita, mi bebe, y no estuve ahí, en ese momento, para poderla defender", dijo la mamá de Valeria, que cursaba su último año de primaria. Asimismo, aseguró que la Policía tardó en actuar, que si hubiera reaccionado antes quizá su hija hoy estaría viva.



Los vecinos de Nezahualcóyotl no se quedaron callados tras el crimen. Mientras era velada por sus familiares y amigos, salieron a las calles: "Descansa Vale, nosotros no descansaremos nunca hasta que se ha justicia", "ni una menos, no más feminicidios" eran las frases que se leían en los carteles que portaban.



Pero no es la única zona en peligro del Estado de México. El fin de semana pasado, además de Valeria, otras cuatro mujeres fueron asesinadas en distintos municipios.





