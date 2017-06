Arrestan a maestra por tener sexo con tres alumnos menores

Su nombre es Erin Elizabeth McAuliffe, tiene 25 años y trabajaba como maestra de matemáticas en la Rocky Mount Preparatory School, hasta el 4 de mayo, día en el que la policía recibió una notificación de una actividad sexual entre la maestra y tres de sus alumnos, dos de 17 y uno de 16 años de edad.

McAuliffe fue detenida y liberada de la prisión de Carteret County, después de pagar una fianza de 20 mil dólares; sin embargo, el juicio en su contra sigue en pie, y ella está en una situación legal muy delicada.

La exeducadora hará su primer aparición en la corte el lunes, en la Nash County District Court, en donde se le juzgará por tres delitos de actividad sexual con menores de edad.

Sobre este caso, Dayvon Steel, exestudiante de la universidad ha hablado con WNCN, y ha dicho que este caso es embarazoso: “Es bastante sorprendente y aterrador que una persona hiciera eso con estudiantes”.

De momento, se desconoce si la exeducadora contratará a un abogado o si estará planeando su defensa en el caso, pero su situación ante estas acusaciones es muy precaria.

También se habrían filtrado fotos íntimas de la profesora. Los investigadores tratan de determinar en que circunstancias se habrían producido los abusos.



