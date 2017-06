Conmoción: Asesinaron a un chofer en un intento de robo

Carlos Sánchez, un chofer de la línea 514 de 42 años, fue encontrado asesinado dentro del colectivo que manejaba pasada la medianoche en la estación de tren de Claypole, en Almirante Brown.

En diálogo con C5N, Alberto, uno de los testigos de los sucedido, relató el hecho: "Yo venía con mi mujer caminando y se me cruza una moto que intenta robarme la mía. Cuando veo que saca un arma, me meto en mi casa y ahí la moto pasa al 514. Para asustarnos, tiró al aire como cinco o seis tiros. Salgo de mi casa y veo al colectivo detenido. Cuando me acerco para ver que pasó, estaba el hombre tirado en el piso con un tiro en la cara".

El testigo, que ya declaró en la comisaría de la zona, detalló que eran cerca de las 23.30 y que el colectivo venía vacío. "Se ve que estaba por terminar la ronda", expresó Alberto y reveló que la policía le contó que ya venían siguiendo a los agresores desde Solano "porque venían robando en diferentes lugares".

Héctor Lencina, compañero del conductor asesinado, dijo a un diario nacional que Sánchez fue encontrado con un tiro en la cabeza y que el colectivo chocó contra la vereda.

Según el compañero de la víctima, los conductores afiliados a la UTA de las líneas que viajan a zona sur pararán hoy en rechazo a lo sucedido.