Habló el chofer agredido: “Ese hombre está mal de la cabeza”

“Ese hombre está mal de la cabeza”, dijo Miguel, el chofer agredido por un remisero ayer en la intersección de Mitre y Santiago del Estero. Frente los micrófonos de Salta Directo aseguró que no existió motivo alguno para semejante agresión y negó haberlo chocado.

“Fue un momento complicado porque no me lo esperaba, no entiendo por qué sucedió, no rocé el auto, no lo choqué, no hubo un encierro, nada como para que reaccione de esa manera. Yo lo estaba pasando por el lado izquierdo cuando me pasa y se para adelante”, relató.

Remisero golpea a colectivero en Mitre casi Santiago. Tuvieron un roce con sus vehículos. Hace instantes. pic.twitter.com/bB5Ml6SYQ4 — Daniel Gutierrez (@DaniGutierrez5) 14 de junio de 2017

Ante la agresividad del conductor, Miguel decidió sacar su celular y comenzar a filmar todo lo que estaba pasando. “El con el puño me rompe el parabrisas, después el retrovisor izquierdo, por ese motivo no pude seguir manejando”, contó.

En medio de la confusión y los pedidos insistentes de los pasajeros para que llamen a la Policía, el hombre subió al colectivo y atacó a golpes al chofer. “Me tengo que hacer una tomografía me pegó en la cabeza”, explicó.