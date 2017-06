CutralCó, graba su primer DVD en vivo

Este viernes 16 de junio se presenta CutralCó, en lo que no será un show más. A diferencia de otras fechas, la banda aprovechará el recital de este viernes para grabar su primer DVD en vivo. A partir de la medianoche, los esperan en la Fábrica de Música. Antes tocará Calibre quien sigue presentando su material discográfico “Sé vos Mismo” y Alternativa.

Integrada por Fernando Quiroz, en guitarra; Joaquín Arroyo en voz; Agustín Gómez, en bajo y Giuliano Goytia en Batería. CutralCó se formó en 2014 con la idea consolidarse en la escena del heavy metal local. Sus shows se caracterizan por combinar sentimiento, amistad y un alto grado de identificación del público con la lírica de los temas.

Desde sus comienzos, el grupo se dedica a rendir homenaje a Hermética, esta noche, no será una más, dado que cuentan con el apoyo de uno de los referentes más importantes del Heavy Metal Argentino y Ex miembro de la legendaria banda, “Tony Scotto( ex baterista de Hermética) quien a la distancia, colabora para que este evento sea la fiesta que la gente merece. “Con respecto a la composición de material propio, si bien es un tema que siempre resuena, primero queremos forjar una línea dentro del heavy metal argentino para después inclinarnos en la composición y producción propia. Somos conscientes que el cover es una forma de dar a conocer el material de muchas bandas y, a la vez, es una herramienta para llegar al público”, enfatizó uno de sus integrantes, Agustín Gómez.