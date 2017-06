A un mes de la desaparición de Gala, vuelven a salir a las calles

A casi un mes de la desaparición de Gala Cancinos, la joven de 14 años que fue vista por última vez en inmediaciones del Parque del Bicentenario, familiares y amigos, convocan a una nueva caminata simbólica para pedir por su aparición.

La marcha será mañana viernes 16 de junio, desde las 12 horas, desde Legislatura hasta Plaza 9 de Julio. “¡Ayúdenos a encontrarla!”, fue el pedido desesperado de los padres.

Ante cualquier información, deben llamar al 911; al 3874694554 o también al 08003335500 de Missing Children, número gratuito, que atiende las 24 horas del día y donde se pueden realizar denuncias de manera totalmente anónima.

Cabe destacar que no será la primera vez que salen a las calles a pedir por Gala, puesto que el pasado 23 de mayo también se expresaron de idéntica manera, en lo que calificaron "una marcha de amor".

El mensaje de los padres

“Para esta persona que no conocemos, si en algo aprecia a mi hija, si en algo la valora, que la deje que sea libre, porque no podemos ser felices privados de nuestra libertad. Y para Gala la palabra es no te estamos esperando, estamos en una búsqueda continua”, expresó su mamá.