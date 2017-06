Una policía amamantó a una bebita rechazada por la mamá

La foto de una oficial ayudante de la policía de Chubut amamantando a una beba que llevaba horas sin alimentarse conmueve a la provincia y se hizo viral en las redes sociales. Mónica Quijón, que trabaja en la Comisaría 2° de la ciudad cordillerana de Esquel, se convirtió en la protagonista de esta historia cuando el sábado a la noche? auxilió al padre de la beba que hacía más de seis horas que no recibía alimento.



La historia se conoció este jueves a través de las redes sociales, pero ocurrió el pasado fin de semana en medio del turno laboral que la oficial Quijón cumplía en esa dependencia policial.



Según Quijón relató a sus superiores, un hombre llegó alrededor de las 23.20 del sábado a la comisaría. Estaba acompañado por su hermana y traía en brazos a una criatura. La mujer, Lorena Domínguez, fue quien pidió hacer una denuncia después de que su hermano, Ezequiel, quien tenía a la criatura en brazos, se encontrara con la negativa de la madre de recibir a la beba "en el horario acordado".



“Desde hacía más de seis horas la beba no era alimentada naturalmente”, expuso Quijón en el informe. Y explicó: “Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que la beba tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebe de 11 meses es que entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebe lactante es que me ofrezco rápidamente a darle el pecho a la bebé”.



La oficial indicó que si bien en un primer momento el padre y la tía de la beba se mostraron sorprendidos por su actitud. “Sin duda alguna la dejaron en mis brazos para que pudiera ser amamantada por mí. En ese momento, la niña automáticamente se calma y comienza a alimentarse”, relató la oficial ayudante.



De acuerdo al informe, la menor se alimentó durante dos horas de los pechos de la policía “hasta quedar complementa dormida”. La oficial cerró: “Me emocionó mucho y como madre que soy no podías dejarla así”.