Un taxista molió a golpes a Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidente Cristina Kirchner, fue golpeado esta madrugada por un taxista tras mantener una discusión. Según trascendió, el letrado sufrió varios traumatismos y permanece internado en observación en el Sanatorio Finochietto, en Recoleta.



El confuso episodio ocurrió hacia las cuatro de la mañana cuando el abogado se subió al auto de alquiler en la esquina de la calle Rodríguez Peña y la avenida Las Heras. Le indicó que lo llevara a una dirección por la zona de Congreso pero luego de algunos minutos, el taxista lo reconoció como el abogado de la ex mandataria y comenzaron a discutir.



Unas tres cuadras después el chofer lo invitó a bajarse del vehículo, pero Dalbón se negó y le dijo que tenía la obligación de llevarlo. El entredicho fue subiendo aún más de tono hasta que finalmente todo terminó en una pelea con golpes de puño a la altura de Córdoba y Talcahuano, cerca de Tribunales.



El defensor de Cristina Kirchner sufrió golpes y cortes en el rostro, moretones en distintas partes del cuerpo y tuvo que ser llevado en primer momento al hospital Ramos Mejía con un cuello ortopédico.



Posteriormente fue trasladado al Finochietto, en Córdoba y Ecuador, donde quedó hospitalizado por precaución. Entre otras cosas, se informó que además de la golpiza, a Dalbón le robaron la billetera y el celular. - See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/82796/un-taxista-molio-a-golpes-a-gregorio-dalbon-el-abogado-de-cristina-kirchner.html#sthash.uuVqT3Jh.dpuf