Durand Cornejo dijo que los libros de quejas no sirven y Paganetti lo corrigió

El titular de Codelco, Guillermo Durand Cornejo, afirmó que los libros de quejas en espacios públicos o privados no sirven para nada, tras lo cual el abogado especialista Daniel Paganetti consideró que es una "barbaridad". Lo mandó a estudiar.

El abogado Daniel Paganetti, generó un cruce con el diputado nacional Guillermo Durand Cornejo, titular de Codelco, luego de que este afirmara la inutilidad de los libros de quejas en los comercios y negocios, a lo cual el primero consideró que eso es una “barbaridad”.

Todo comenzó cuando Durand Cornejo estaba hablando en su columna habitual en el noticiero Somos Salta, donde como tema había elegido las promociones engañosas y los problemas en los supermercados, asegurando que los compradores no se animan a denunciar las estafas dado que sienten vergüenza.





Consultado por la conductora sobre si los libros de quejas tenían alguna función o utilidad para los usuarios ante las estafas, el titular de Codelco aseveró: “Absolutamente, no, no, no sirve, porque a ese libro lo ve cada tanto el gerente y nadie más, nadie más”, recalcó.

Tras esto, el abogado especialista en temas de consumidores, Daniel Paganetti escribió en su cuenta de Twitter mensajes dirigidos a Durand Cornejo donde criticó lo dicho por éste. “Disculpe Diputado, pero Ud. no puede decir semejante barbaridad sobre el Libro de Quejas. Sugiero estudie y luego opine”, le recriminó.





@gdurandcornejo disculpe Diputado, pero Ud. no puede decir semejante barbaridad sobre el Libro de Quejas. Sugiero estudie y luego opine. pic.twitter.com/YPM7RSwnYv — Colo™ (@DanielPaganetti) 16 de junio de 2017



En su segundo Tweet, Paganetti le recomienda: “Dip. @gdurandcornejo para que no cometa esos errores tan groseros, le paso la Ley 7800. #RespetoAlConsumidor”, escribe a la vez que le anexa un link, el cual dirige a un Boletín Oficial sobre Protección de Derechos de Usuarios y Consumidores, cuyo capítulo III especifica todo lo referido al uso de los libros de quejas.





Pese a estos mensajes, hasta el momento Durand Cornejo no le respondió a Paganetti por contradecirlo.