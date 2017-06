Kosiner criticó a la Justicia por las demoras en casos de corrupción

“A mí no me sorprende”, dijo Kosiner y agregó que en “las últimas reuniones que mantuvieron con la ex mandataria, ella había dicho que el Partido Justicialista no le interesaba e iba a liderar una política de opción distinta”.

Después de estas declaraciones de la ex Presidenta, el Diputad Nacional explicó que se decidió la división del Bloque del Frente para la Victoria y termina conformándose el bloque del Partido Justicialista.

“Se había terminado una etapa y no había voluntad en trabajar en la recuperación del PJ”, manifestó el Legislador, al tiempo que confesó que a “el no le sorprende porque se veía que esto iba a suceder”.

Ante la consulta de que la candidatura de Cristina Elizabeth Kirchner sea para evitar rendirle cuentas a la justicia, Kosiner afirmó que el no sabe si esto realmente es así, pero que de darse ese escenario “la justicia tiene la responsabilidad por no tener un pronunciamiento rápido de los casos de corrupción”.

“Cuando el pronunciamiento de la sociedad es más rápido de la Justicia es mucho más difícil después”, afirmó el Legislador, al tiempo que agregó que a pesar de que muchos sectores reciben criticas y luego mejoran, parece que “a la justicia nunca le llega la autocritica”.