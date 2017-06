El humorista y su futura esposa habían dado el ok para almorzar con Mirtha el domingo pero a último momento, él se bajó y ahora la morocha, cual Penélope, contará sola los detalles de su boda.

Ya estaba todo listo para que Nito y Cecilia asistieran a almorzar con Mirtha el domingo, incluso se los llegó a anunciar en las promociones de la semana, pero un llamado del humorista cambió todos los planes.



Fiel a su estilo de llegar tarde a todos lados, Artaza asistió a un evento en Calafate sin calcular que el avión de regreso salía a las 12 del mismo domingo. Así las cosas llamó a su prometida y le pidió que fuera sola al programa de la Chiqui.



Para calmar a la novia y a la producción, Nito envío WhatsApp y hasta fotos con celular del temporal de nieve y los problemas climáticos para viajar de noche en medio de la nieve 300 kilómetros... - See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/82913/nito-artaza-deja-plantada-a-cecilia-milone-antes-de-la-boda.html#sthash.euNSXycx.dpuf