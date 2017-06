Urtubey, duro con Cristina: "Ella ya no está en el peronismo"

El gobernador consideró que la ex Presidenta "tomó la decisión de competir en otra fuerza", en referencia al frente que creó para evitar una interna con Randazzo dentro del PJ.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que "el peronismo tiene que avanzar en un proceso de renovación política", y también planteó la necesidad de hacer lectura de la derrota electoral del 2015 para "no cometer los mismos errores".Además, fue contundente respecto de la decisión de Cristina Kirchner de participar en un frente por afuera del PJ.

El desafío del peronismo es "no caer en la mediocridad de querer que le vaya mal al Gobierno (nacional) para nosotros poder sucederlo. A mí me encantaría que le vaya muy bien, porque si le va bien a la gente le va a ir mejor, porque va a haber más empleo y la gente va a vivir mejor", resaltó Urtubey ayer en Córdoba, en declaraciones que reprodujo la agencia Télam

Asimismo, el mandatario provincial consideró que la renovación política es un tema pendiente en su fuerza y en ese sentido advirtió: "Si uno pierde una elección como la que perdimos nosotros, tiene que darse cuenta que la gente eligió otra alternativa, entonces nosotros nos equivocamos. Tenemos que hacer lectura de eso".

Al ser consultado si Cristina Kirchner podría nuevamente liderar los destinos del peronismo, sostuvo que "la ex Presidenta ya tomó la decisión de competir en otra fuerza que no es el peronismo, y habrá evaluado que esa es su convicción o su conveniencia. Ella ya no está en el peronismo".

El mensaje no suena casual si se tiene en cuenta que Urtubey es visto dentro de su fuerza como un posible candidato para competir en las elecciones presidenciales de 2019, y todos sus pasos políticos parecen ir en ese sentido.

El gobernador, quien estuvo ayer en la capital cordobesa para participar el lanzamiento del Premundial de Vóley que se realizará en Salta y Jujuy entre el 23 de agosto y el 3 de septiembre próximos, también se refirió a la gestión de Mauricio Macri.

"Ha avanzado en algunos temas que teníamos pendientes", señaló, pero remarcó que por otro lado "abusa de la prueba del error,como lo que ha pasado ahora con las pensiones por invalidez. Se utiliza mucho de probar si camina y si no, se da marcha atrás. Eso da inseguridad e inestabilidad y eso le hace mal a la gente".