Era Macri: La deuda externa crece cien millones de dólares cada 24 horas

Esto hace que para volver a "reinsertarse en el mundo”, la Argentina se haya endeudado a un ritmo de US$ 100 millones diarios, y que solo este año se deban abonar US$ 12.500 millones de interés referido a nueva deuda emitida por Cambiemos. Además, de acuerdo a lo que establece el Presupuesto 2017, el Gobierno puede tomar un empréstito de hasta US$ 38.000 millones, lo que llevaría a que en los primeros dos años de gestión la deuda tomada pueda alcanzar los US$ 73.000 millones.