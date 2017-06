Los gremios amenazan a Macri con una gran movilización antes de las elecciones

El diputado nacional Omar Plaini, líder del gremio de los canillitas y uno de los pocos legisladores de origen sindical que quedan en la Cámara baja, consideró que la Confederación General del Trabajo (CGT) debería llamar a una nueva movilización porque así lo pide "el colectivo de los trabajadores".

"Nosotros tenemos que volver a la calle rápidamente y expresarnos de otra manera. Nos lo está pidiendo el colectivo de los trabajadores", enfatizó Plaini, miembro de la CGT, en diálogo con FM La Plata.

Plaini dijo que coincide con el secretario adjunto del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, en la necesidad de una movilización de la CGT dado que hay "mucha angustia en la gente".

Moyano había adelantado este sábado que organiza junto a distintos sectores gremiales una "gran movilización" en julio para que el presidente Mauricio Macri "entienda" que "la cosa está jodida y hay mucha bronca en la gente".

"Varios sectores del sindicalismo están preparando una marcha importante para julio", adelantó Moyano, quien también es secretario gremial de la CGT.

En ese sentido, advirtió que "si la CGT no adhiere, muchos gremios vamos a acompañar esa protesta".



Al plantear que "algo hay que hacer", el referente sindical señaló que "no podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados".

En declaraciones a radio Diez, advirtió que si Cambiemos "llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en los estatales y municipios, y van a querer introducir la flexibilización laboral en la totalidad de los gremios, con la productividad y el presentismo".