Afirman que Nación dejó afuera la construcción de viviendas sociales

Así lo informó el presidente de la Cámara de Constructores del Norte, Juan Carlos Segura, al ser consultado por Nuevo Diario en el marco del lanzamiento del espacio político Desarrollo y Trabajo, que participará de las PASO dentro del Frente oficialista, que se realizó la semana que pasó.

"La política de la vivienda que implementa la Nación no es buena. Además el 17 de marzo el ministro del Interior firmó la resolución 122 mediante la cual no se van a hacer nunca más las viviendas sociales en el país. En Tartagal se quejaban que hace dos años no se hacen más viviendas. Hay que avisarles que no va a haber", dijo Segura al sostener que con este tipo de políticas quienes van a terminar perjudicadas son aquellas familias que están con un pago por debajo de los 18 mil pesos para acceder al crédito.

Entendió que el plan del gobierno encabezado por Mauricio Macri es que cuando haya personas que no tienen para acceder a las viviendas se les oferte "viviendas de madera", cuya materia prima, afirmó, será de China y no de parte de quienes producen la madera en el ámbito local.

Indicó que esta política, a la que agregó más críticas, es la que llevó al sector a decidirse por la participación en la política a fin de "dar el mensaje al gobierno nacional respecto de sus decisiones".

"No es justo que financiemos a Nación"

Por otra parte, Segura indicó que la última licitación de un grupo grande de viviendas se realizó en 2014 y ahora se están entregando.

En el medio, y mediante una 'revisión' que el gobierno nacional hizo ante las sospechas de irregularidades, hubo demoras y la consecuente redeterminación de precios que se realizó por la resolución N° 62 del año pasado. Del total de fondos que debían llegar se esperaban 600 millones de pesos pero hasta el momento llegaron "sólo 250 millones y nos está ahogando financieramente", afirmó el constructor. En este punto explicó que el sistema de redeterminación es problemático dado que "ni ellos lo entienden". Mientras, por ahora se ejecutan las viviendas que se licitaron en la gestión nacional anterior y que se licitaron en la actual, "con precios de abril de 2016, o sea de hace un año y tres meses", advirtió.

Fue en ese momento que el presidente de la Cámara de los Constructores, sostuvo que "no es justo que la empresa financie a Nación. No somos bancos sino empresas constructoras".