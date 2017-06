Willy Crook rompe el silencio con “X”

El guitarrista y saxofonista estará acompañado por su formación “Funky Torinos”, integrada por Esteban Freytes, en bajo; Juan Cava, en batería; Leonel Duck, en teclados; y Jimena Collado De Giovannini, en coros.

“X” es un trabajo registrado el año pasado, que contiene 6 composiciones, en donde el factor común pareciera ser la impronta que este músico da a sus interpretaciones.

Este registro, el décimo de su carrera, que rompe un silencio discográfico de doce años, desde la edición de “Fuego amigo”, consiste en un breve compendio en el que conviven el soul, el funk, el rhythm and blues y hasta un bolero, bajo el especial swing que este artista suele imprimirle a cada canción.

“Es un disco raro pero corto, lo cual es de agradecerse. Es corto porque no tiene temas de relleno, no tenía las letras bien cocinadas. Además, es un disco que no tiene un hilo conceptual, como tenía 'Fuego amigo'”, dijo Crook a Télam en una entrevista en diciembre pasado, al referirse a este trabajo.

Y acotó: “Tardé mucho tiempo en editarlo, cometí muchos errores, pasaron muchas cosas, y ahora lo terminé en casa. Es un disco de transición que había que sacar, porque son temas que me gustaban, para poder seguir adelante con otras cosas. De hecho, ya tengo material para un próximo disco”.

Con una intensa carrera iniciada a principios de los '80 como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con quien grabó “Gulp” y “Oktubre”, los dos primeros discos de la banda, para luego colaborar con referentes como Sumo, Charly García, Riff, Los Abuelos de la Nada y Javier Martínez, Crook delineó su estilo a partir de su labor en Lions in Love, el grupo que compartió con Daniel Melingo, para luego intensificarlo en su etapa solista.

Entradas a $250, disponibles en www.autoentrada.com, Alto Noa Shopping y boleteria de El Teatrino