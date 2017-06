Margarita Stolbizer calificó a Macri de "insensible y ajustador"

La diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que "el problema" del Gobierno de Mauricio Macri "no es la corrupción" sino que es "insensible y ajustador".

"Este gobierno tiene dos problemas graves: los conflictos de intereses, y que termina siendo insensible y ajustador", enfatizó Stolbizer.

"Nunca me he planteado ni siquiera la comparación de que este gobierno pueda ser corrupto como el anterior (de Cristina Fernández). El problema es que no son lo suficientemente prolijos, multiplican los conflictos de intereses", destacó.

En ese marco, la referente del GEN manifestó que "el conflicto de intereses no es un delito pero es la puerta abierta a los delitos".

Al referirse a la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, opinó: "La quita de pensiones a los discapacitados es un escándalo, es vergonzoso. No se equivocan nunca para el otro lado. En los beneficios para los sectores más poderosos no se equivocan nunca".