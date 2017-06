La UCR impugnó al frente Cambiemos por Salta

“Nosotros suscribimos con el PRO: el Partido Identidad Salteña (PAIS); partido Cultura, Educación y Trabajo (CET); el partido Conservador Popular (PCP); Salta Nos Une; Propuesta Salteña; Primero Salta, entre otras fuerzas el frente Cambiemos País pero para lo que son las elecciones a diputados nacionales únicamente”, dijo a InformateSalta, Héctor Chibán.

El dirigente de la UCR concurrió hace instantes al Tribunal Electoral provincial en compañía de Juan Manuel Pizarro Echenique, apoderado de la UCR, para hacer una impugnación al nombre Cambiemos por Salta, que se pretendía presentar en las elecciones locales.

Explicó que cuando se firmó ese acuerdo, estuvieron de acuerdo en que no se podía hacer uso en las elecciones provinciales de la palabra Cambiemos, porque iba a generar confusión entre los electores. “A nivel provincial no se puede utilizar la palabra Cambiemos porque la UCR no integra el frente local con el romerismo, ni con Sáenz ni con Gómez Diez“, señaló. Tenemos el convencimiento que hacerlo era desvirtuar la idea de Cambiemos, y no somos parte de ello, acotó.

Lista 3 a nivel local

Chibán explicó que en las elecciones provinciales vamos solos con candidatos a senador, a diputados y a concejales, acompañados por la Colación Cívica, pero nos presentamos como UCR lista 3, como lo hemos hechos históricamente.

Por eso pedimos a la Justicia electoral provincial la impugnación al nombre “Cambiemos por Salta”. Ellos pretenden usar Cambiemos por Salta para las elecciones provinciales y Cambiemos País a nivel nacional, pero la palabra Cambiemos va a inducir a una confusión en el votante y eso está vedado por la Ley.

“Creemos que se debe dar lugar a nuestro pedido de impugnación, y el Tribunal deberán correr traslado al frente electoral que se llama Cambiemos Por Salta y deberán ellos cambiar de nombre.

“Cambiemos por Salta” está conformado por partido Identidad Salteña, partido Cultura, Educación y Trabajo (CET), partido Pro Propuesta Republicana, partido Conservador Popular (PCP), partido Salta Nos Une, partido Propuesta Salteña, Partido FE, partido Primero Salta, Agrupación Municipal Movimiento Solidaridad y Justicia, Agrupación Municipal Ciudadanos Comprometidos (Salta), Agrupación Municipal Movimiento Orán para Todos (San Ramón de la Nueva Orán) y Agrupación Municipal El Futuro de Quijano (Campo Quijano).