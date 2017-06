“Bajo ningún concepto estoy buscando trabajo de político”

Ante la nota de InformateSalta que proponía su nombre como posible candidato a senador provincial por Capital, aclaró a sus oyentes de FM Profesional: “Les quiero decir que no me caracterizo por cambiar de opinión ni por andar buscando desesperado trabajo de político, no es mi estilo.”

De esta manera, Martín Grande indicó que sólo aceptó el ofrecimiento, hace tiempo atrás, para candidato a una banca nacional y que se mantiene en la misma postura. “Me ofrecieron ser candidato a diputado nacional en primer término por la gente del PRO, acepte y ahí quedó la cosa esperando que ellos decidan la situación” desestimando sus intenciones de una nueva candidatura.

Además el periodista aseguró que bajo ningún concepto está buscando trabajo político. “Olvídense que voy a aceptar la candidatura a senador provincial para salir del paso o concejal en primer término o diputado no sé cuánto” aseguró.

Por último, recalcó a su audiencia que no es un hombre de dos palabras. “Hay una sola, es la que conté (propuesta para diputado nacional) y la única que existe” finalizó.