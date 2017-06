Los trabajadores de ANSES vuelven al paro

Federico Núñez Burgos, director de la UDAI Norte de ANSES, indicó que se trata de una medida por tiempo indeterminado. No obstante, aseguró que la atención de turnos está garantizada. Además negó que haya una baja de las pensiones por viudez.

Tras el fracaso de una nueva reunión paritaria, los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) de todo el país, incluida la UDAI Norte, a cargo de Federico Núñez Burgos, ratificaron la medida de fuerza por tiempo indeterminado.

No obstante, el director de la UDAI Norte, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la atención de turnos está garantizada. “El problema lo vamos a tener con los espontáneos porque no damos abasto con la capacidad operativa para atender a todos”, dijo.

Además señaló que no se observa una pronto solución. “Hay una brecha muy amplia entre lo que piden los trabajadores y lo que ofrece el Estado”, comentó.

Por otro lado, se refirió a la revisión de las pensiones derivadas o por viudez y aclaró que no está prevista una baja. “Es un derecho adquirido que corresponde y no se van a dar de baja, lo que estamos haciendo es actualizando datos para que los beneficiarios de ANSES tengan los datos bien y no haya duda en la relación conyugal”, expresó.

Finalmente, pidió a los beneficiarios regularizar la situación durante los 60 días posteriores a ser notificados. “Tienen que traer una fotocopia del acta de matrimonio o de convivencia, y de esa manera lo que hacemos es cargarlo en el sistema, actualizamos los datos, y sigue cobrando normalmente”, sostuvo.