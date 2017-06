Mitos y verdades sobre la vacuna antigripal

Con la llegada de la estación más fría del año llega la opción de las vacunas para los grupos de riesgo, los mitos y verdades.

La vacuna de la gripe puede causar la misma enfermedad ("Me puse la vacuna y me enfermé de gripe”) ¡Falso!

Dado que la vacuna antigripal no tiene virus vivo, no puede causar la enfermedad. Para la producción de la vacuna antigripal se hacen procesos en el laboratorio que modifican el virus por lo que no sólo no se encuentra el virus vivo sino que tampoco existe entero (fraccionado).

No vale la pena vacunarse porque la vacuna no siempre es eficaz. ¡Falso!

La verdad es que la vacuna es altamente eficaz para prevenir la gripe. Por lo tanto, es conveniente vacunarse porque previene en un porcentaje muy elevado la gripe y sus complicaciones en cifras que pueden llegar a un 85% o más.

Tiene importantes efectos secundarios. ¡Falso!

La verdad es que los efectos adversos de la vacuna son poco frecuentes (incidencia menor al 4%) y en general leves, como febrícula transitoria dentro de las 12-24hs de la colocación y dolor en el sitio de la aplicación como en cualquier caso de vacunación.

Es importante saber que ante la mínima duda, hay que acudir a nuestro médico de cabecera, quien sabrá cómo tratar cualquier síntoma que tengas. ¡No dudes en llamarlo!