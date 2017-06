Perdió un ojo y sus amigos organizaron un locro para ayudarlo

Se trata de Darío Pacheco, un joven de 29 años que sufrió un violento asalto días atrás en la localidad de Campo Santo. Se quedó sin trabajo y no tiene dinero ni para comprar los remedios que le recetaron.

Amigos de fierro son los que tiene Darío Pacheco, un joven de 29 años, que sufrió un violento asalto mientras caminaba con su primo por la vía pública en la localidad de Campo Santo. Fueron sorprendidos por seis personas que se desplazaban en dos motos, de los que recibió un golpe con un objeto contundente en uno de sus ojos y solo se llevaron su celular.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a Salta, pero a pesar de los esfuerzos no pudieron salvarle la visión del ojo dañado. El junto a su esposa son padres de dos hijos pequeños, con quienes reside en ese lugar. Los únicos ingresos provenían de su trabajo en el campo, y ahora ya no cuenta con la posibilidad de ejercer sus tareas laborales, por lo que su situación económica se presenta muy complicada.

"No tengo ni siquiera para hacer frente a la medicación que me recetaron. Por eso agradezco infinitamente a mis amigos de Güemes, quienes organizaron una locreada para recaudar fondos", expresó Darío a diario El Tribuno.

Para ayudarlo, sus amigos de toda la vida organizaron una venta de locro y todo lo recaudado le fue entregado para la compra de los medicamentos más urgentes. "Por suerte la venta fue muy bien, se vendió todo el locro y eso me está ayudando con las gotas y los calmantes, pero mi futuro está destruido, no sé cómo voy a hacer para mantener a mi familia. Hoy me siento muy mal y espero que se haga justicia", dijo.

A una semana del incidente, la brigada de investigaciones local, logró la detención de cuatro de los participantes en el atraco, en base a testimonios de personas que presenciaron el hecho, se logró llegar al domicilio de cada uno de ellos.