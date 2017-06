Escandalosa pelea de Mimi y Sol Pérez en la vía pública

Las dos son de armas de tomar... ¡y juntas son dinamita! Sol Pérez (23) y Mimi (31) protagonizaron un duro cruce al salir de los estudios de ShowMatch, donde ensayaban para el certamen de baile.



Según difundieron en Confrontados -el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte por Canal 9- "la chica del clima" enfrentó a la mujer de El Tirri por una supuesta información errónea sobre un accidente automovilístico que tuvo la rubia y que difundieron en el programa.



Antes de dar a conocer el informe con el fuertísimo cruce, con insultos incluidos, el conductor detalló: "Sol Pérez le recrimina a Mimi por un informe que pusimos aquí. Lamento corregirla, a pesar de que quiere mandar una carta documento. Me gustaría que busquemos el archivo sobre el accidente donde supuestamente se dice que el mismo había sido ahora. Tengo malas noticias... poné los abogados que quieras pero nosotros nunca dijimos que ese accidente había sido esa tarde".



Por su parte, la panelista hizo su descargo: "Vino un cronista y me dijo ’¿qué te pasa con Sol Pérez?’ Yo le dije que había maltratado a una productora pero que fue hace un tiempo, ya está. Y ella vino con los tapones de punta y casi me comía, estaba sacada".



Así fue el feroz ida y vuelta de Sol Pérez y Mimi:







Sol: -¿Sabés por qué llegaste acá? Porque hablás de la gente, trabajás de eso. Yo no, llegué acá laburando sola. Nunca me colgué de nadie ni digo nada. El accidente (del que hablaron en Confrontados) fue hace tres meses y ustedes dijeron que era actual. Estás diciendo algo, ahora bancate que te conteste.



Mimi: -La productora no tiene nada que ver con esto, lo tiró Cristian U.



S: -Yo no humillé a nadie, subí las conversaciones de Twitter.



M: -¡Hija de p...!



S: -Divina boca para ser periodista.



M: -Periodismo es decir la verdad. Sos una re trol...