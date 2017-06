Por respeto a sus ideales, Carlitos Melián plantó a Fonseca y Galíndez

Tras la decisión de los concejales Frida Fonseca y Gastón Galíndez de abandonar el Partido Justicialista y acompañar a Gustavo Sáenz bajo el argumento que no se alentaba la participación de la mujer, el reconocido artista salteño Carlitos Melián, quien había anunciado su precandidatura a diputado provincial por el espacio, pegó el portazo.

Melián ante los micrófonos de FM Cielo argumentó su decisión en la necesidad de un proyecto serio. “Es la segunda vez que me bajo de una candidatura, yo desde el momento que me enteré de un cambio de posición, automáticamente decliné pero por una cuestión muy sencilla, yo no vivo de la política y tengo algunos ideales”, dijo.

Si bien sostuvo que “tiene la mejor” con Gastón (Galíndez) y Frida (Fonseca), a quienes consideró gente joven con muchas ganas, aseguró que es necesario seguir una línea y respetar los ideales. “Si yo vos a te invito a mi casa, después no te puedo llevar a la del vecino”, comparó.

El artista señaló que su idea es participar pero siempre y cuando haya conceptos claros. “Tengo ideales y los mantengo. En algún momento vamos a cambiar la historia”, dijo confiado.

Por último, manifestó que no evaluará ninguna otra oferta. “Ya hay grupos armados. Tuve una llamada interesante, pero no por eso, estoy como desesperado, ya estaba en ese proyecto armado, pero todo cambió y así no voy a participar”, finalizó.