Caprichos de Salta: Después del mediodía

El ciego me dio un listado de nueve negocios (cafés, bares, restaurantes y sandwicherías) donde encontrarlo. Sólo tenía que elegir el que más me gustara, entrar, pedir algo para tomar y esperar media hora; al cabo de ese tiempo, él aparecería por el lugar. El sujeto fue sincero, no reveló su identidad, sólo me pidió que lo llamara como quisiera y arriesgó “usted es un chango amablemente previsible. Usted me va a llamar Jorge” y acertó. Me dio algo de temor su aguda perspicacia. Poco después descubriría que todos lo llamaban así, pero ya no me importaría tanto porque, para entonces, había naturalizado su conducta prodigiosa y el asombro ya no era una afectación dañina. Me dejó perplejo la precisión con la que hablaba de mí; parecía conocerme al dedillo. Me dijo que le agradaba y que nuestro acuerdo iba a ser equitativo y altamente beneficioso, muy rentable. Volvía a mí esa maldita sensación de haberme metido en un grave problema. Tan grave como seductor. Estaba llevando adelante un vínculo, aparentemente innecesario, con un viejo, aparentemente desquiciado, que me había manipulado con facilidad.

Decidí ir a “la Granja” en Dean Funes y España. Eran las 14:30. Compré unos sándwiches de palta y jamón y otros de ternera y aceitunas negras. Me acodé en la barra y esperé. Media hora después apareció Jorge.

-Buenas tardes, Ziryab. Déjeme pedir mis sanguchitos y ya estoy con usted.

Una vez más, Jorge me deja azorado. Veo que tiene una fuente de información muy eficaz o algún talento que me supera por mucho y me cautiva sin miramientos.

-Dígame, Jorge ¿cómo sabe mi apellido? No recuerdo habérselo mencionado.

-Habrá escuchado, seguramente, ese dicho “Ojos que no ven, corazón que no siente”… bue… es falso. “Ojos que no ven, corazón que todo lo sabe”.

-Usted me confunde.

-Usted ya estaba confundido cuando lo conocí. No me culpe.

En medio de una tormenta de dudas, miedos y fastidio me pido dos especiales más y los pecho con un agua con gas. En eso, ingresa un conocido legislador y, tomándolo del brazo, saluda afectuosamente al ciego. Se retiran a la vereda y charlan animadamente durante un breve momento. Vuelven, piden disculpas y volvemos a quedarnos solos, entonces me dice:

-Buen chango, el gordo. Lástima que le gustan mucho las putas y cuando tiene un mango hace cagada.

Lo expresó con un dejo de pena, como si le tuviese demasiado afecto y eso lo condicionara en el juicio implacable que acababa de dar. Inmediatamente es saludado por un hombre canoso de manos inquietas. Hablan por la bajo de una reunión. El tipo es un empresario gastronómico. Se palmean, se acarician la cara y se despiden. Jorge me toma de un brazo y me acerca como para hacerme un comentario discretamente…

-Este viejo boludo se enredó con una pendeja y le hizo un changuito ¡Flor de quilombo! No se imagina la tragedia familiar que desató. Una lástima… en el fondo es un buen tipo.

Retrocedí en nuestro diálogo y tuve que darle La razón… yo estaba confundido desde hace mucho tiempo antes. De ajustar algunas tuercas y empezar a tomar decisiones mejores tendría chances de acertarle a algo de una vez por todas.

-Decime, Ziryab ¿me conseguiste el libro que te pedí? – Jorge empieza a tutearme, lo hace con afecto o, al menos, eso me parece-

-Todavía no.

-Entonces comprame un telekino pué…

Todo tiene un precio… siempre.