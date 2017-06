El PRO en contra de la incorporación de Fonseca y Galindez al frente

Por los micrófonos de FM Capital, el concejal por el PRO Alberto Castillo, opinó sobre la incorporación de Gastón Galíndez y Frida Fonseca al frente de Gustavo Sáenz. “Vamos a producir confusión al electorado, no es que estamos unidos en esto, es una juntadera de candidatos y no me parece correcto”, aseguró.

Los concejales decidieron abandonar el PJ tras un pedido que consistía en que Frida Fonseca abandone la cabeza de lista para acompañar a Dib Asur. “No se alentaba la participación de la mujer en esta elección, en una lucha que nosotros venimos dando por la posición de la mujer en la política”, dijo días pasados Galindez a InformateSalta.

Aunque la decisión aún no está tomada, Castillo considero que el traspaso de frente genera “mucho ruido, son dos personas que aprecio mucho, pero se produce un tipo de conflicto porque estamos hablando de que son antimacristas”, sostuvo.

Concejal por el PRO, Alberto Castillo.

Mientras el diálogo continúa y tras la confirmación de Galindez de “no vamos a hablar bien de macri”, los miembros de Cambiemos esperan que la mesa ejecutiva tome una desición. “Gustavo Sáenz es líder del frente pero hay una mesa, la decisión se toma por consenso. Creo que tenemos que tener un objetivo y confundir al electorado puede ser un problema al momento de elegir y explicar cuál es nuestro proyecto”, sostuvo.

Finalmente aseguró que no están en contra de las personas, “discutimos ideas y proyectos que es lo más importante. Si llegamos a un consenso y estos dos funcionarios del municipio entran en el frente, bueno lo aceptaremos pero yo pido a los dirigentes que logremos una coherencia política e ideológica”.