Ebrio, un profesor habría intentado abusar de una alumna

Un repudiable episodio quedó grabado en el teléfono celular de uno de los alumnos de 3° año de secundaria del turno tarde del Colegio Victorio de la Plaza, conocido como Comercial 2, cuando un profesor, en evidente estado de ebriedad, habría intentado abusar de una estudiante.

Según manifestó una madre, primero habría insultado a la adolescente por “escribir con la zurda” y posteriormente se le acercó, le tocó el pelo, le “hizo cosquillas para intentar cambiarle el humor” e intentó acariciarle los pechos, cuando la menor puso los brazos y logró evitarlo.

Sin embargo, no todo acabó allí, debido a que minutos más, al notar que mandaba un mensaje de texto, el docente la habría amenazado con "meterle la mano por debajo de la pollera si no le daba el celular" y con "aplazarla todo el año".

En este sentido, Silvia Strizich, directora del establecimiento dijo que tomaron conocimiento de lo sucedido ese mismo día, casi al finalizar la jornada, cuando una alumna muy molesta por el accionar del educador, se acercó a contarle.

“Hablamos con el resto de las compañeras, citamos a los padres y se informó a supervisión. Ayer la dirección de Nivel tomó la decisión de separarlo de las horas cátedras. El profesor ya no dicta clases en esta institución, ya no viene a la escuela,” dijo a Somos Salta.

Además, subrayó que el docente no había tenido ningún inconveniente anteriormente, pero si algunos problemas de salud. “Sabemos que toma medicamentos, pero no tenemos porque no creerle a las alumnas. Ellas tenían prueba de lo sucedido, pero para nosotros era la primera vez,” concluyó.