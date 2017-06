Para Pontussi, el PRS está marcando una postura política distinta

Momentos decisivos son los que se viven en la política salteña, de cara al cierre de las listas que deben presentarse en las próximas horas, para los comicios de este año con los nombres de los precandidatos para las PASO.

En ese contexto, la representante del PRS (devenido en Pares) Susana Pontussi dialogó con FM Profesional donde se refirió a un eventual intento del oficialismo por hacer una lista de consenso: “Nunca hemos descartado esa idea, hay que tener la cabeza abierta y buscar la mejor manera de representar a los salteños”, reconoció.

Del mismo modo, la precandidata a diputada provincial se refirió al trabajo que viene realizando el PRS para repuntar su imagen. “Desde el PRS venimos trabajando con la nueva conducción de la senadora Cristina Fiore, para recuperar el espacio que tuvo el partido no solo en la capital, sabemos que se ha perdido espacio y hay que recuperarlo".

¿Cómo puede recuperar el PRS el lugar que supo ocupar alguna vez? Pontussi fundamentó que se recupera “hablando con la dirigencia, trabajando, saliendo a las calles; no descartamos la posibilidad de consensuar algunos lugares”.

No obstante, se mostró confiada de que los renovadores han empezado “a recuperar espacio y a marcar una postura política distinta, siendo parte del Frente, no perdiendo identidad, marcando las cosas y buscando alternativas para la ciudadanía”.

Candidatos

Pontussi se refirió a la posible precandidatura de Bernardo Biella por PARES, a lo cual analizó: “Que Biella vaya como senador es una de las posibilidades que ya se venía manejando, no solo con PARES, y al senaduría es uno de los cargos donde se compite más allá de los partidos”.

También se expresó sobre la participación de Andrés Zottos en las elecciones y su situación con el PRS. “Zottos nunca dejó de ser afiliado al partido, en un momento se lo invitó a varios eventos donde no participó, pero no significa que esté excluido; probablemente puede presentarse, pero no se discutió dentro de PARES, sino que se discutió en el Frente”.