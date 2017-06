Arnaldo Abel Ramos será precandidato a concejal

El secretario adjunto de ATSA, Arnaldo Abel Ramos, fue presentado en la sede del Partido Justicialista como precandidato a concejal por la capital salteña. En su discurso el dirigente expresó que se trata de un gran desafío para su persona y para la organización aceptar la propuesta formulada por un grupo importante de militantes.

“El desafío nace en lo convulsionada que hoy se encuentra la política argentina, una política dividida por una grieta que, honestamente, muy pocos trabajan por cerrar. Porque no pueden, porque no saben o porque directamente no quieren que esta se achique. Y es en este último estado en el que se inspiró mi decisión,” dijo.

En este sentido, indicó que quiere ser concejal para trabajar desde cero con la idea y el convencimiento que la famosa grieta debe cerrarse y de una vez y por todas debe comenzar a salir el sol en la política argentina.

“Debemos comenzar a trabajar por la gente, sin odios ni rencores. Ocupándonos de los espacios para los que fuimos elegidos. El ejecutivo debe gobernar, el legislador debe legislar y los jueces deben impartir justicia. No debemos jugar a la superposición de los poderes, porque es ahí donde desviamos los objetivos y desvirtuamos la decisión del voto popular.”

Además, apuntó contra Cambiemos. “El término Cambiemos es un producto del marketing político y no hacen falta gráficos ni estadísticas para darnos cuenta que todavía hay un grupo importante de salteños que no la están pasando bien, que no se hicieron visibles a los ojos de quienes deben aportar las soluciones,” manifestó.