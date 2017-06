Marcos Urtubey, ilusionado con ser protagonista

El piloto salteño, Marcos Urtubey, del equipo “RV Racing Sport”, ante las cámaras de InformateSalta, se refirió a la sexta presentación del Top Race Series, que se disputó en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, donde obtuvo el 7mo lugar.

“Fue una linda carrera, un lindo circuito, y disfrute un montón”, destacó Urtubey, quien reveló los secretos de su buena performance. “Realice un intenso entrenamiento físico y mucho trabajo con el simulador porque es un circuito muy técnico”, sostuvo.

En ese marco, realizó un balance positivo de las seis carreras en las que participó durante el año. “Solo dos no he terminado, en Paraná que largué adelante por sorpresa la primer fecha y me compliqué por un toque de carrera y en Salta que no pude terminarla pero que gire entre los más rápidos”, sostuvo.

Por último, se mostró esperanzado en realizar un buen papel en las carreras que restan. “Esperemos terminar siendo protagonistas sobre final de año, pero hasta ahora el balance es muy bueno, porque la categoría es muy competitiva, el entusiasmo sobra y tengo muy buenas expectativas para lo que viene”, finalizó.