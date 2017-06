¿Préstamos para desempleados? Mirá cómo obtenerlos en Internet

Los préstamos online son una ayuda económica que se puede obtener de forma sencilla a través de Internet. Desde la comodidad del hogar, y siguiendo unos simples pasos.

Incluso, si en este momento no tenés un trabajo estable y enfrentás algún problema financiero, es posible conseguir un crédito on line. Se trata de esa ayuda económica necesaria mientras estás buscando un nuevo empleo, tarea que a veces no resulta sencilla por la difícil situación de la economía.

Por eso, si conseguir un préstamo personal es una tarea imposible en cualquier entidad bancaria, porque seguramente todos van a exigir un recibo de sueldo, incluso en muchos casos con 1 año o más de antigüedad, existen otras opciones de préstamos para desempleados.

¿De qué se trata? Son esos préstamos personales dirigidos a aquellas personas que en este momento están pasando por una situación complicada, como puede ser el hecho de haber pedido el trabajo, estar dentro de la economía informal, es decir en negro, o simplemente por contar con un trabajo de manera temporal.

Todo esto complica para aplicar a un crédito bancario.

Fácil y en la web

Una de las ventajas de los créditos personales On Line es que están disponibles en un plazo de tiempo mucho menor, a veces en cuestión de minutos, y en algunos casos sin importar la situación laboral en que se encuentren.

Se debe en estos casos completar un formulario con los datos personales y aguardar la respuesta para conocer si la solicitud fue aprobada fue aprobada por la entidad financiera.

Además, otra ventaja es que el dinero solicitado se acreditará en una cuenta bancaria que el solicitante debió registrar previamente.

Obviamente, cuando mayor es el riesgo más caro es un préstamo. Por eso un detalle no menor a tener en cuenta es que este tipo de préstamos para desempleados son más caros que uno tradicional, a una persona con ese tipo de garantía. Pero en determinados casos, como una necesidad puntual o una emergencia, es una buena opción.

Modalidades

En la actualidad, no resulta tan complejo como muchos pueden pensar obtener un préstamo con mínimos requisitos. Este tipo de préstamos rápidos se solicitan a través de Internet, sin necesidad de desplazarse ni presentar ninguna documentación física, puesto que las empresas de crédito se encargan de realizar todo en formato digital.

Este tipo de préstamos de los que estamos hablando corresponden a montos que van entre los $1.000 y los $8.000 y el período de tiempo en que el préstamo debe ser reintegrado va desde los 7 días hasta los tres meses.

Es necesario tener en cuenta que los préstamos On Line tampoco piden al solicitante que especifique con qué finalidad requiere el dinero, y de esa manera podrá asignarle el uso que crea conveniente.