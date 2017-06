Cristina Kirchner se postula al Senado y el peronismo irá dividido a las PASO frente al Gobierno

La ex presidenta competirá por primera vez en una elección como opositora. Jorge Taiana la acompañará como segundo candidato a senador.

Clarín. Por primera vez en su historia como política, Cristina Kirchner competirá en una elección como opositora. La ex presidenta será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por la alianza Unidad Ciudadana, el frente que armó por afuera del Partido Justicialista para no competir en las PASO contra Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de su gestión.

La ex presidenta no consiguió que Randazzo aceptara su propuesta de unidad, pero sí dejó muy debilitado a su rival, que esta tarde difundió una foto suya firmando el acta de su postulación al Senado, como para despejar las dudas sobre su candidatura que habían sobrevolado todo el día.

Cristina pasó el día en su departamento de la Recoleta supervisando las listas que armaron sus dirigentes más cercanos. Según fuentes de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, ex canciller, será el acompañante de Cristina en la boleta del Senado.