Villada cuestionó las "roscas" para armar listas

Si se pondría la misma energía que se usa para pelear por los #cargos en ayudar a la #gente, la felicidad del #pueblo sería una realidad

El mensaje de Villada no tiene destinatarios, no se sabe si es a la clase política en general o a los de su frente en particular, pero lo cierto es que las roscas, los pasos de bando, los ofrecimientos al que simplemente arrime un par de votos, los acomodos, y todo lo que habitualmente ocurre ante cada cierre de listas, esta vez se potenció.

Difícil recordar otra elección como ésta en materia de armado de listas.