Médicos y pacientes reclaman drogas contra la hepatitis C

Perfil. Gustavo se enteró por casualidad de que tenía hepatitis C cuando fue a donar sangre al Hospital Garrahan. “Para mí y para toda mi familia la noticia fue un shock”. A Miguel Angel se le detectó la enfermedad en 1998. “Había sufrido un accidente ocho años atrás y me transfundieron sangre. Me hice una biopsia de hígado porque no me sentía bien, y se detectó que tenía cirrosis”.

Tanto Gustavo como Miguel Angel fueron trasplantados y combatieron la enfermedad con muchos medicamentos sin lograr inactivar el virus. Hasta que en 2016 lograron acceder a los nuevos tratamientos orales libres de interferón y se conviertieron en los primeros argentinos que se curaron de hepatitis C. Ahora hacen campaña a favor del testeo y para que más pacientes accedan a los antivirales.

Es que aunque el Ministerio de Salud de la Nación entregó el año pasado 1.200 tratamientos para pacientes con estadios avanzados de fibrosis (F4), la provisión de medicamentos se detuvo. Desde las organizaciones de pacientes y la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (AAEEH) se enviaron cartas al Ministerio denunciando esta situación, ya que hay 400 pacientes graves y con solicitudes aprobadas (F3 y F4) que esperan el tratamiento hace un año. “Se formuló una licitación desde 2016 que por diversas cuestiones se ha demorado muchísimo. Mientras hay 400 pacientes graves que siguen sin tratamiento y no saben cuándo lo van a poder recibir”, le dijo a PERFIL María Eugenia de Feo Moyano, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras.

Desde la ONG también se denunció que el Ministerio no envía a los hospitales del país reactivos para genotipos y cargas virales, indispensables para conocer el estado de la infección por hepatitis C. Desde la Dirección de Sida y ETS respondieron que hay una licitación en curso (ver recuadro).

“Existe, además, una donación de mil tratamientos por parte de la Fundación de Lionel Messi que no sabemos por qué no ingresó al país”, reclamó, por su parte, Rubén Cantelmi, de la Asociación Buena Vida.

Impacto. La hepatitis C es una enfermedad viral que afecta progresivamente al hígado y se transmite por contacto directo con la sangre. Se calcula que en el país hay 400 mil personas infectadas. Pero la mitad no lo sabe. “Es una enfermedad sin síntomas y el paciente puede convivir con ella durante años sin saberlo. El desafío actual es detectar la hepatitis C en aquellos pacientes aún no diagnosticados. Por eso es clave testearse al menos una vez en la vida”, señaló Adrián Gadano, jefe de la Sección Hepatología del Hospital Italiano.

Los nuevos medicamentos cambiaron el paradigma de la enfermedad. Pero también abrieron un debate sobre los altos costos. El tratamiento hoy ronda los $ 450 mil. “Hay nuevos antivirales, originales y genéricos. Esto hizo que hayan bajado los precios. Son tratamientos de alto costo pero muy efectivos, cuestan menos que un trasplante o el tratamiento de una cirrosis”, opinó Gadano.

Actualmente el Ministerio sólo acepta solicitudes de personas en estado grave, lo mismo que obras sociales y prepagas. Eso hizo que argentinos optaran por viajar a Egipto para tratarse (ver recuadro).

Desde la AAEEI se solicita que se incorporen las recomendaciones de las sociedades médicas nacionales e internacionales que afirman los beneficios de tratar la enfermedad en estadios menos avanzados. “Hoy en día los pacientes más severamente enfermos han sido tratados y necesitamos ampliar el menú. Hay opciones muy accesibles, más cortas y efectivas, para pacientes con enfermedades leves. Por eso también estamos buscando que tanto el Ministerio como las coberturas médicas privadas amplíen el acceso”, indicó Ezequiel Ridruejo, presidente de la AAEEH. En este sentido, España anunció esta semana el acceso universal al tratamiento. Ese debería ser el objetivo de la Argentina.