El desafío de Angelici para potenciar al Boca campeón

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici aseguró anoche que el técnico Guillermo Barros Schelotto le pidió "mantener al plantel campeón y traer dos o tres refuerzos de jerarquía", entre los que admitió que se encuentran el volante central Guido Pizarro y el defensor Paolo Goltz, ambos en el fútbol mexicano.

"Entre este lunes y el martes me reuniré con los representantes de todos los jugadores a los que se les vence el contrato para determinar los pasos a seguir, y eso incluye por supuesto a los de Darío Benedetto y Ricardo Centurión", avisó Angelici durante la fiesta de celebración del título que Boca organizó en el hotel Hilton de Puerto Madero.

Sobre Benedetto, figura y goleador del campeonato, el titular Xeneize aseguró, en diálogo con TyC Sports, que "vale 21 millones de dólares, un millón por cada gol que hizo. Difícilmente se vaya del club".

"Guillermo me pidió mantener a este plantel campeón y traer dos o tres refuerzos de jerarquía. Me solicitó a Pizarro y Goltz, y no mucho más. Y en cuanto a Carlos Tevez, no se puede hacer nada hasta diciembre por una cuestión contractual", remarcó.

En cuanto a la intención de contratar al defensor de Rosario Central Javier Pinola, que finalmente eligió ir a River Plate, el titular 'xeneize' fue tajante. "El jugador tomó la decisión de ir a Núñez, según lo que me dijo su representante", confió.

Finalmente y respecto de las posibles salidas de futbolistas, Angelici explicó a la prensa que "todos los jugadores de Boca tienen una cláusula de rescisión. Por eso, si los vienen a buscar y ellos desean irse, yo no los voy a retener contra su volunta