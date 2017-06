Con miras al Senado Provincial, Adrián Valenzuela abandona Canal 11

A diferencia de otras elecciones, los comunicadores y figuras de los medios ocupan un lugar preponderante en las listas que concursarán en las PASO del 13 de agosto.

Entre la nómina de periodistas salteños que figuran como candidatos para las próximas elecciones se encuentra Adrián Valenzuela. El “Chico Malo” del micrófono, que siempre tuvo una postura verborrágica y crítica ante la realidad, se mantuvo reservado en todas las instancias en las que, fundamentalmente sus oyentes, lo arengaban para que tome la decisión de involucrarse en política. Sin embargo, esta situación cambió el pasado 24 de junio, cuando ante el cierre de listas, su nombre figuraba como candidato a Senador Provincial por el Partido Felicidad, uno de los que integra el Frente Unión y Renovación.

Despedida de la TV

Luego de anunciarse su nombre como candidato, el periodista rompió el silencio en la mañana de hoy, valiéndose del espacio central que ocupa cada mañana en su emisora.

“¿Por qué? Porque la mitad de mi vida la aproveché para intentar ser simplemente una herramienta entre pobreza y posibles soluciones. Porque después de 20 años dejé una gran empresa periodística que me dio la posibilidad de crecer de manera profesional, crecí como hombre, crecí espiritualmente, crecí como padre, dignifiqué un plato de comida”. De esta manera, Valenzuela no sólo ratificaba su decisión de ser candidato, sino que además comunicaba a sus oyentes una decisión que marca un antes y un después en el ejercicio del periodista: su renuncia a Canal 11.

Trayectoria a base de decisiones

Adrián Valenzuela lleva adelante su emisora, Radio Vos, desde el año 2010, aunque sus inicios en el periodismo se remontan a 1996 cuando ingresó a AM 840, para luego continuar en la señal televisiva de más peso en Salta: Canal 11.

Desde el año 2000 y con el micrófono del canal bajo el brazo, Valenzuela recorrió los barrios de la ciudad, comunicando las historias y problemáticas de los diferentes sectores. Hoy, y luego de decidir involucrarse en los comicios, el periodista da un paso al costado de la empresa a la que perteneció durante tantos años: “Canal 11 fue lo mejor que me paso en la vida pero pase lo que pase no voy a volver. Renuncié a Canal 11, no es ético que vuelva.”, explicó.

Cerrando su capítulo en el canal, Valenzuela se embandera con un discurso en el que se ven sus intenciones políticas: “No me presento para avalar privilegios que siempre critiqué. No me presento para reproducir las mismas prácticas a las que me opuse toda la vida. Los ciudadanos no debemos dejar siempre la política en manos de políticos. Yo no tengo ningún rótulo en la frente, por eso convoco a la gente que me escucho los últimos 15 años, a la gente que me vio los últimos 20 años. Necesitamos legisladores que tengan la cabeza puesta en las necesidades de la gente, en el día a día”, concluyó.

De esta manera, Adrián Valenzuela le pone punto final a su trayectoria como movilero de Canal 11, para empezar un nuevo proyecto de vida que lo llena de ambiciones: llegar a ser Senador Provincial.