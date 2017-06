La lujosa vida de la mujer salteña que se casó con Matt Damon

Dicen que no hay mejor negocio que el casamiento y Luciana Barroso puede ser la viva prueba del extendido dicho. Ella es la salteña que enamoró a Matt Damon, uno de los actores mejores pagos de Hollywood. Se conocieron en Miami en 2005, cuando ella era bartender en un recinto top de la península, y desde entonces, jamás se separaron.

Damon relata el encuentro así: "Me escondí detrás del bar porque me estaban acosando algunos fans. Ella me miró y me dijo ’¿Qué hacés acá?. La gente dice que te pasa algo increíble cuando conocés a la persona que amás y, juro por Dios, que algo indescriptible me pasó la primera vez que la vi". El actor le propuso matrimonio con un anillo de platino de una exclusiva casa de Washington. La ceremonia fue íntima y pequeña, en Nueva York.

Casi de la noche a la mañana, la mujer que un día hizo las valijas y se radicó en Miami y llegaba a fin de mes con un modesto sueldo de bartender, empezó a codearse con la elite de Hollywood y a vivir como una verdadera reina.

Matt, Lucy y las cuatro hijas de la pareja residen en Miami Beach, en una mansión que el actor compró en 2005 por 10.5 millones de dólares. Cerca del afamado South Beach, la propiedad tiene 9 dormitorios, 10 baños, pileta estilo romano, amarra privada y vistas increíbles. Vecinos: personalidades como Cher, Jennifer López, Ricky Martin.

La lujosa mansión tiene hoy un precio de más de 20 millones de dólares ¿Vacaciones? Matt Damon es fanático de los deportes acuáticos y de nieve, por lo que cada vez que tiene un respiro de su agenda actoral arma las valijas y parte junto a su familia a destinos como Hawaii, St. Barths y el Mediterráneo. Para el frío, Aspen. La pareja pasa la mayor parte del tiempo en su mansión, ubicada en la mejor zona de Miami

¿Fiestas? Luciana es la compañía fija de Matt Damon en casi todos los eventos a los que el actor es invitado. Oscars, Globos de Oro, estrenos de películas, ella está firme junto a su marido. Y obviamente, luciendo los mejores vestidos. Balenciaga, Dior, Versace, Cavalli, algunas de las casas preferidas de la salteña. Diseños que pueden costar miles y miles de dólares. Matt Damon compró la mansión en 2005, el mismo año que conoció a Luciana

