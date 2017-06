La lista negra del “Albo”

“Cambiemos” es la palabra que hoy suena en la Vicente López. La decisión de renovar casi todo el plantel fue rotunda y categórica. Doce jugadores tendrán que buscar otras opciones para el siguiente torneo porque el DT Duilio Botella, quien fue ratificado en el cargo, pretende armar su propio equipo, a gusto y paladar.

Por este plantel ya pasaron tres cuerpos técnicos y no pudieron lograr el objetivo planteado. Este era el momento ideal para ese propósito y así lo sentía la dirigencia pero el equipo no respondió en los momentos claves. El conjunto cayó en bajón futbolístico del cual no se levantó.

Por esta situación, la dirigencia, en consenso con el entrenador, formularon la lista de jugadores que no continuarán y que son: el arquero Esteba Dei Rossi; los defensores Fernando Labaké, Matías Villavicencio, Pablo Bárzola, Tomas Sequeira, Facundo Vega, Agustín Bellone.

También quedaron out los mediocampistas Ezequiel Saavedra, Nicolás Aguirre y Agustín Sanfilippo. La sorpresa fue la salida de Alexis Bulgarelli, jugador destacado y que fue clave en la primera parte del torneo.

Los que si quiere Botella que continúen son Darío Sand, Osvaldo Young, Jorge Villarino, Álvaro Cazula, Lautaro Ceratto , Pablo Motta y el goleador Juan Martín Amieva.