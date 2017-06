Una abuela se quebró en el súper Vea y éste no se haría cargo

El pasado 29 de mayo, la señora Teobalda Ventecol de 78 años se encontraba finalizando su compra el supermercado Vea de Av. Reyes Católicos cuando cayó pesadamente al suelo. En consecuencia, fue atendida por personal del SAMEC y se llamó a su nieta, Romina Tello, para hacerle conocer lo sucedido.

Al llegar al lugar, la joven detectó que su abuela tenía una sustancia grasosa en sus pies y al consultar al guardia, éste le habría informado que la causa de la caída fue por mayonesa en el piso.

El primer diagnóstico del personal médico del SAMEC, de acuerdo a lo radicado en la denuncia policial, fue que sólo había sido un golpe en el brazo. “Me dijeron que sólo había sido un golpeo pero que por las dudas al otro día vea un traumatólogo. Como no me quedé tranquila, porque veía que movía el brazo, la llevé al hospital nuevo y ahí le hicieron una placa de urgencia y me dijeron que estaba que quebrada” relató su nieta en FM El Grito.

El diagnóstico final de la mujer de 78 años fue “fractura impactada con desplazamiento significativo de metafisi humeral proximal” en su hombro derecho. “Está inmovilizada y ya perdió parte de la movilidad de su mano. No la pueden operar por su edad” agregó la joven.

Tras el nuevo informe médico, la nieta de la mujer regresó al supermercado VEA para solicitar la cobertura del seguro para la internación y gastos médicos. De acuerdo al testimonio de la joven la gerente de la sucursal le solicitó los tickets de gastos, los cuales le fueron llevados para luego aguardar una respuesta.

“Luego mi marido se encontró con la gerente y ella le dijo que no se iban a hacer cargo. Dice que como ella ya había hecho la compra, no le corresponde hacerse cargo” aseguró la nieta.

En consecuencia, la joven se mostró indignada por la situación de abandono que estaría sufriendo su abuela por parte del supermercado Vea de Av. Reyes Católicos. “Al menos esta gente debería haberse acercado a ver como estaba. Ahora mi abuela con la edad que tiene se siente frustrada. No puede mover el brazo. Ella era una mujer súper activa se siente inútil porque quiere seguir haciendo sus actividades y no puede”.

La denuncia