Con chaleco y sin identificación: denuncian a permisionarios “truchos”

En algunas zonas y calles de la ciudad, personas se visten con un chaleco y salen a cobrar estacionamiento, sin identificación ni habilitación alguna, perjudicando a aquellos permisionarios que cumplen con todos los requisitos para serlo.

Una de ellas, Claudia Molinar, dijo a Radio Vos que se sienten totalmente desprotegidos. “Como ya no estamos a mano de tránsito, ahora no somos nadie. Si quieren pagar, si no quieren no, si pasa algo no sabemos a quién recurrir. Como pelotita de ping pong nos tienen,” expresó.

En este sentido, apuntó contra el área de Rentas Municipal, por el descontrol total que se viven en las calles salteñas, sobre todo en aquellas de grandes afluencias de gente, ubicadas tanto en el micro como en el macrocentro de la ciudad.

“La semana pasada vino un usuario y me contó que un señor que estaba cobrando con chaleco y sin identificación. Si no tiene identificación no le tiene que abonar. Nosotros tenemos un carnet con el número de legajo, nombre e identificación,” explicó.