Salta Nos Une oficializó su renuncia al frente Cambiemos PAIS

La precandidata a diputada provincial por el frente “Un Cambio para Salta”, Bettina Romero, ante dijo ayer a InformateSalta, que no van a apoyar al periodista Martín Grande, el candidato elegido por el frente para competir a nivel nacional. "No sería correcto vender una falsa expectativa y prometer trabajar en una elección nacional, donde no tenemos candidatos", anticipó.

Lo que anticipó ayer a este medio, se materializó hoy en el Juzgado Federal Nº 1 con Competencia Electoral, donde el apoderado de Salta Nos Une, Ramiro Nordera, realizó el pedido de renuncia a la integración al Frente Electoral "Cambiemos PAIS".