El drama de los perros callejeros: ¿De quién es la responsabilidad?

Un picante debate con opiniones encontradas se generó en las redes sociales luego que InformateSalta diera a conocer la noticia de que un perro tiró a una mujer de su bicicleta y de un mordisco le arrancó una parte de su pierna, una problemática grave de la ciudad que sigue sin solución.

Atento a los hechos, la gente rápidamente empezó a buscar culpables y prácticamente nadie salió ileso. Algunos apuntaron contra los dueños irresponsables y otros contra el gobierno municipal y provincial. “Me parece que la municipalidad tiene que buscar a los irresponsables que los abandonan y multarlos porque es un peligro”, dijo uno.

También hubo algunos extremistas que directamente cargaron contra el animal, y advirtieron que en caso de sucederles algo similar, tomarían medidas drásticas. “Si un perro me tira de la moto o muerde a mis hijos le paso la moto por encima, los callejeros solo hacen daño y nadie se hace responsable”, expresaron.

Los proteccionistas también fueron el centro de las críticas. “Dónde está APAN haciéndose cargo de lo que hace el callejerito, que vuelva la perrera, los perros ya son plagas, dañan a ciclistas y motociclistas”, sostuvieron.

Otros expusieron el riesgo que representan, más aún en caso de personas enfermas. “Soy diabético y si yo no me defiendo nadie la hacer, la gente solo mira. Además si un niño se acerca ingenuamente podrían matarlo”, detallaron.

Por último, otros manifestaron que no solo es responsabilidad de proteccionistas ni del gobierno sino una cuestión de conciencia social. “Es tan fácil señalar quien no hace las cosas, ellos son animales y no entienden lo que hacen. El ser humano supuestamente razona”, se quejaron.