Wayar: "No se puede ser peronista y estar con Mauricio Macri"

El conocido dirigente remarcó que en la situación política de hoy "los verdaderos peronistas estamos unidos, sabemos dónde tenemos que estar y no nos equivocamos", pero "los que dicen ser y no son peronistas, les viene bien cualquier colectivo, están donde calienta el sol", ironizó. Por lo que, consideró que "no se puede ser peronista y estar con Mauricio Macri".

Por otro lado, sobre la relación entre Juan Manuel Urtubey y el presidente de la nación, Wayar cuestionó, en el programa Mediodías del Plata, que "el actual gobernador de la provincia le debe la gobernación a Cristina", sin embargo, "ahora la ataca todo el tiempo, y la luz para él es Macri". Recordó que "el equipo de Cristina Fernández de Kirchner apoyó al actual gobernador para que gane".

En sentido, aseguró que apoya a Cristina porque “dentro de los aciertos y desaciertos, fueron más los aciertos" y enumeró que hubo reivindicaciones de diferentes sectores y reconoció el desendeudamiento que se consiguió. Criticó que con el gobierno de Macri "nos están endeudando cada día por años". Además, planteó que "hoy hay un debate por el país que queremos y los peronistas tenemos que estar en la vereda de Eva", y agregó que "en la vereda que confronta y que quiere que en 2019 vuelva un gobierno del pueblo".

Desde su papel como político señaló que "siempre soñé ser una herramienta útil para la política, sobre todo en mi lugar Cachi" y advirtió que "no me gusta la gente arribista que se pasa de un lado a otro". En tanto que entiende que "no es necesario siempre negociar, ceder y bajar la cabeza, menos cuando no se comparten ideas". Esto para indicar que las ideologías se perdieron y los partidos se derramaron, "se logró que el dinero someta y encolumne, pero algunos no aceptamos eso", recalcó.