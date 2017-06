Un problema de larga data: los “tapa rampas”

Quizás sin querer queriendo, automovilistas no respetan los espacios destinados a que personas en sillas de ruedas puedan desplazarse más fácilmente. Un lector de InformateSalta, ofuscado por la situación, envió un duro comentario.

Los que muchos no ven, o no quieren ver, otros lo hacen visible. Como Julián, un lector de InformateSalta, quien se enfureció al ver las complicaciones por las que tuvo que atravesar una persona en sillas de ruedas por culpa de una persona que dejó estacionando su vehículo justo en la rampa.

Esta vez, ocurrió en la intersección de calles Balcarce y Rivadavia, en uno de los ingresos a la Plaza Güemes, justo al frente del edificio Legislativo, desde donde deberían promulgar y promover el respeto por los demás, con la posibilidad de lograr sanciones a quienes no respeten las normas.

El joven escribió: “Cada día se hace más fuerte el grito de la gente ante la adversidad política, donde se pregona por uno o tal partido, el tema es que no hemos hecho un análisis introspectivo en nuestra sociedad ¿se puede decir que avanzamos, socio-culturalmente, para vivir en armonía?"

Y continuó “hoy casi contrariando la demostración de avance, sucede que dos autos obstaculizan la rampa, se tiene que creer que no fue agrede sino, falta de interés, gracias a otra persona que sí mira alrededor, porque no todo está perdido, ayudamos a que esta señora pueda subir a la vereda que tiene dos escalones ¿las autoridades deberían controlar? Evidentemente, sí. ¿La gente debería tenerla en cuenta? Lógicamente. ¿Se debería denunciar? Para que no vuelva a suceder, sí.”